Venerdì 5 Luglio 2019, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 11:33

Tenta di estorcere soldi a un imprenditore di Lettere con la storia dei «soldi per i carcerati», ma questa volta è andata male a Francesco Bellotti, 40, di Castellammare di Stabia.L'uomo, specializzato nelle estersioni oltre che nello spaccio, si era presentato ad un imprenditore di Lettere con il solito atteggiamento tra la questua e le minacce.Non avendo ricevuto subito quanto richiesto, aveva lanciato un primo messaggio bruciando l'auto di un dipendente della ditta, facendo capire che in seguito avrebbe colpito più duramente.Bellotti non immaginava che le sue vittime si sarebbero rivolte alla polizia, per di più portando i nastri con i video e gli audio dei sistemi di videosorveglianza della ditta, così che gli agenti lo hanno arrestato senza problemi.