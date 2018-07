Solfatara, la mossa dei magistrati: maxi-perizia per congelare le prove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Luglio 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 08:42

Una «super perizia» in grado di definire interventi capaci di mettere in sicurezza la solfatara di Pozzuoli (dove nel 2017 persero la vita tre persone), in vista della riapertura di un sito conosciuto in tutto il mondo; ma anche per cristallizzare eventuali prove sulle criticità in materia di sicurezza nella gestione della stessa solfatara. Eccola l'ultima svolta nelle indagini sulla tragedia accaduta il 12 settembre scorso, quando una voragine inghiottì il piccolo Lorenzo Carrer (aveva 11 anni), il padre Massimiliano di 45 anni, e la madre Tiziana Zaramella di 42 anni; unico sopravvissuto il più piccolo della famiglia, un bimbo di soli otto anni, costretto ad assistere al disperato tentativo dei genitori di salvare il fratellino.Le dichiarazioni dell'unico testimone di quella tragedia sono state acquisite nel corso di un primo incidente probatorio, anche grazie alla disponibilità di tutte le parti coinvolte, che hanno rinunciato ad esaminare il piccolo superstite. Tre vittime, un sito di interesse mondiale sequestrato e la voglia di dare una svolta, nel rispetto delle esigenze processuali da tutelare. Quella mattina i tre turisti furono uccisi dalle esalazioni dei gas di un vulcano attivo, dopo l'apertura di una voragine provocata dalle forti piogge dello scorso settembre. Sotto inchiesta per disastro colposo gli amministratori della società che gestisce la solfatara. Sarà il gup Claudia Picciotti ora a fissare una data per dare inizio al lavoro del collegio di periti che verrà nominato, che si svolgerà in presenza di tutte le parti.