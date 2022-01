Solidarietà a Napoli, nuovi locali per accogliere i senza fissa dimora: messi a disposizione dell'ufficio confraternite della curia

Di fronte alle basse temperature di questi giorni con il conseguente grave disagio per i senza dimora, su richiesta dell'arcivescovo Battaglia l'ufficio confraternite della curia arcivescovile ha trasferito in una sede provvisoria i materiali dell'archivio, custoditi fino ad oggi in Via Duomo 8.

Caritas di Napoli e Comunità di Sant'Egidio, quindi, hanno provveduto a ripulire e organizzare detti locali, per disporre di un maggior numero di posti per l'accoglienza notturna.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Napoli, inaugurata la Casa delle Genti: «Sarà un albergo... LA SOLIDARIETÀ Napoli, tassisti solidali: parte la raccolta di coperte e abiti per i... L'INIZIATIVA Calvizzano, i richiedenti asilo saranno impiegati in lavori di...

Il volontariato, cattolico e non, assicura la necessaria collaborazione provvedendo alla distribuzione di derrate alimentari.

Si tratta di un intervento di emergenza di fronte ad una situazione che mette a grave rischio la vita stessa di quanti sono costretti a vivere per strada.