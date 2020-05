Napoli, pizzaiolo regala l'incasso di un giorno per il defibrillatore del quartiere

Per salvare una vita a volte basta davvero poco. E se alla solidarietà si sposa la sensibilità di imprenditori che scendono in campo per il proprio territorio, allora il risultato è un’iniziativa che servirà concretamente ad aiutare le persone in caso di emergenza. Con questo spirito Fabio Cristiano, titolare dell’Antica Pizzeria da Gennaro a Bagnoli fondata dal nonno nel lontano 1956, ha donato in beneficenza il ricavato di un’intera giornata per l’acquisto di un defibrillatore pubblico. «Tutto l’incasso che abbiamo guadagnato sfornando pizze da mattina a sera lo scorso 17 febbraio - spiega il maestro pizzaiolo - è stato devoluto alla nostra comunità per acquistare un defibrillatore che sarà installato nella stazione Eav della Cumana di Bagnoli. Un evento - annuncia Cristiano - che sarà ripetuto una volta l’anno con diverse donazioni in modo da contribuire ad avere un quartiere più attento al proprio territorio». Non a caso è stata scelta la stazione della Cumana, dove ogni giorno transitano centinaia di passeggeri. © RIPRODUZIONE RISERVATA