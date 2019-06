Giovedì 20 Giugno 2019, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 21:09

«L'evento di questa sera è molto importante, perché significa che il Comune si è mosso, individuando nella vertenza Whirlpool una vertenza che riguarda l'insieme della città, un asse di solidarietà tra due eccellenze di questa città: i pizzaioli di Napoli e i lavoratori della Whirlpool, che da decenni fanno qui elettrodomestici di grande qualità. Un elemento, credo, molto importante in un epoca storica in cui è difficile trovare solidarietà e reciproco riconoscimento». Lo ha detto la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, a margine della serata di solidarietà organizzata dal sindacato con l'associazione pizzaioli.«I lavoratori metalmeccanici - ha aggiunto Re David - si ricorderanno l'elemento di solidarietà che stanno dando stasera». «Ringraziamo chi ha voluto organizzare questa serata - ha affermato il segretario generale della Cgil di Napoli, Walter Schiavella - che sta a dimostrare come Napoli viva questa lotta come una lotta collettiva di una intera comunità. Un messaggio questo che deve giungere chiaro e forte all'azienda e al governo. Il rinvio dell'incontro al 25 giugno non é un problema se serve finalmente a mettere le carte in tavola». «L'azienda - ha aggiunto - dica con chiarezza come vuole tradurre concretamente l'annunciato 'non disimpegnò. Il Governo metta in campo gli strumenti di cui davvero dispone. Il tempo dell'attesa è finito e per noi l'obbiettivo resta chiaro: la Whirlpool deve restare a Napoli a produrre e a garantire la tenuta dell'occupazione».«La vertenza Whirlpool - ha sottolineato il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini - è una vertenza cittadina a tutti gli effetti perchè mai come in questo caso questa straordinaria città si è stretta attorno alle lavoratrici e ai lavoratori di una azienda che ha fatto la storia di una parte importante di questo territorio. E il fatto che in poche ore si sia messa insiema la disponibilità dei vari pizzaioli napoletani che addirittura hanno dato vita ad una pizza specifica, degli artisti e di tanti altri che hanno garantito la riuscita dell'evento, assieme ai lavoratori e ai sindacati, è un fatto straordinario, perché alla lotta si accompagna la solidarietà».«È una serata - ha detto Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania - in cui le eccellenze si incontrano. Anche nei momenti difficili noi napoletani non perdiamo il gusto delle cose belle e buone. Questa serata di solidarietà conferma che tutte le energie della città sono al nostro fianco. Ci godiamo la serata, ricarichiamo le energie e mangiamo un pezzo di pizza alla salute della Whirlpool».«I pizzaioli napoletani - ha ricordato il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa - come sempre danno un contributo di solidarietà ai lavoratori metalmeccanici. Noi apprezziamo, abbiamo una memoria di elefante, ce ne ricorderemo e sapremo ricambiare più avanti quanto stanno facendo per i lavoratori di Whirlpool».