Martedì 16 Aprile 2019, 14:52

L’assessore ai Giovani Alessandra Clemente, la cantante e attrice Anna Capasso, l’imprenditore Antonio Ferrieri di “Cuori di sfogliatella” (insieme nella foto di Mario Occhiobuono) e il commerciante Giuseppe Varzi della “Cartoleria Varzi”, sono stati ospitati ieri mattina in via Caldieri 140 dal presidente dell’associazione “A Ruota Libera” Luca Trapanese. Nell’occasione sono stati consegnati agli ospiti della struttura, che accoglie ragazzi con disabilità, uova di cioccolato per festeggiare la Pasqua. Nel pomeriggio, invece, a Scampia presso la ludoteca “Il giardino dai mille colori” gestito dall’associazione “Celus-Centro Educativo Luigi Scrosoppi in viale della Resistenza 19, gli stessi hanno consegnato ai tanti bambini ospitati dalla struttura uova di Pasqua, cartelle ed agende scolastiche.«In occasione della Pasqua - ha dichiarato l’assessore Clemente - da sempre una festività molto amata dai bambini e carica di significato per i cristiani, è diventata una tradizione quella di donare come regalo di Pasqua, grazie alla generosità di imprenditori e commercianti napoletani e dell’artista Anna Capasso, delle uova di cioccolato ai ragazzi seguiti dall’associazione “A Ruota Libera” onlus. Quest’anno abbiamo consegnato, inoltre, ai bambini ospitati a Scampia dall’associazione “Celus”, uova di Pasqua, colorate cartelle e agende da riempire con disegni, pensieri e appunti».