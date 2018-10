Soluzioni di mobilità sostenibile: firmato protocollo intesa Inps-Anm

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 17:14

Questa mattina presso la sede della Direzione INPS di Napoli in via Alcide De Gasperi, Roberto Bafundi Direttore del Coordinamento Metropolitano di Napoli dell’Istituto di previdenza e Nicola Pascale Amministratore Unico dell’Azienda Napoletana Mobilità, hanno firmato un protocollo di intesa teso a favorire “soluzioni di mobilità sostenibile con un’offerta di sosta integrata dei servizi TPL”.In particolare il documento prevede incentivi per l’utilizzo del parcheggio BRIN e deiservizi di trasporto pubblico integrato collettivo, attraverso l’ offerta di due nuovetipologie di abbonamento a prezzi agevolati per i dipendenti INPS dell’Area Metropolitana di Napoli: un abbonamento mensile per la sosta al parcheggio Brin di€18,00 valido nella fascia oraria 07.00 – 19.00 dal lunedì al sabato e un abbonamento combinato sosta Brin + trasporto di €50,00 mensili (valido nella fascia oraria 07.00 – 19.00 dal lunedì al sabato anche su tutti i mezzi della rete urbana di trasporto pubblico integrato su gomma e ferro ANM).“Promuovere azioni e strategie per incentivare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico- ha detto Nicola Pascale - soprattutto a partire dai soggetti istituzionali come INPS, è determinante per migliorare le condizioni di mobilità in città. Oltre a queste azioni per incentivare l’uso dei nostri parcheggi, nei prossimi giorni avvieremo anche le procedure per dotarli di sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici”.“Per INPS quella messa a punto da ANM – ha sottolineato Roberto Bafundi - è più di una proposta commerciale perché ci consente di promuovere concretamente presso i lavoratori di tutte le nostre filiali provinciali, abitudini di spostamento e stili di vita compatibili con l’esigenza di garantire una sempre maggiore sostenibilità economica e ambientale per la città, le aziende e le Istituzioni”.