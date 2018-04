Travaglio mentre arriva il 118: giovane partorisce in ambulanza

Lunedì 9 Aprile 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovane extracomunitaria di origine somala ha dato alla luce il figlioletto in ambulanza. La donna, soccorsa alle 6.45 di questa mattina, è stata assistita dall'équipe del 118, intervenuta con l'ambulanza della postazione "Ascalesi".Al momento dei primi soccorsi, una volta caricata la giovane sul mezzo, le si sono rotte le acque e mentre l'autista del 118 azionava la sirena per dirigersi rapidamente in ospedale, i sanitari hanno assistito la donna nel parto.Il piccolo di 3,500 Kg è nato mentre l' ambulanza era in corsa verso il nosocomio ed è ora ricoverato al Loreto Mare insieme alla sua mamma, entrambi in ottime condizioni cliniche.