Coronavirus in Campania, a Somma Vesuviana altri sei contagiati nella casa di cura

Tra i risultati dei cinquecento tamponi effettuati ieri alla casa di cura Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana sono per ora sei i risultati positivi. Si tratta di sei pazienti per i quali si è deciso il trasferimento al reparto Covid dell’ospedale di Boscotrecase.



Dalla casa di cura fanno sapere che per quanto comunicato dall’Asl i tamponi esaminati si aggirano ora intorno ai duecento. Tutti i pazienti risultati positivi erano degenti della clinica e nessuno di loro sarebbe di Somma Vesuviana. Sarebbero inoltre tutti asintomatici.



