Somma Vesuviana, anziana mette in fuga il ladro dopo una colluttazione: è in pericolo di vita

Entra in un appartamento in piena notte, ma la proprietaria di casa, un'anziana di 76 anni, lo sorprende, lo affronta e riesce a metterlo in fuga. A Somma Vesuviana. intorno alle 4, tra l'anziana e l'uomo scatta una colluttazione: probabilmente è un ladro, che riesce a fuggire. La donna ha riportato alcune escoriazioni alla testa e per questo motivo viene soccorsa dal personale del 118. Trasferita all'ospedale di Nola e poi all'ospedale del Mare: è in pericolo di vita a causa di un ematoma subdurale al cranio.

Indagini avviate dai carabinieri. Identificato il malvivente, un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. Inutili i tentativi di sfuggire, prendendo a morsi e pugli i carabinieri e danneggiando l'auto di servizio. Sotto accusa per tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa del giudizio di convalida. Decisivi i sistemi di videosorveglianza nell'inchiesta.