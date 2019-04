Mercoledì 24 Aprile 2019, 10:07

I Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana nel corso di un servizio antidroga hanno tratto in arresto Ferdinando Buonocore, un 43enne del luogo già noto che nel corso di perquisizioni, prima personale e poi della sua casa in via San Sossio, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish in stecchette e di materiale utile per il confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissim