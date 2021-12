Fuochi d'artificio illegali in casa, arrestati due giovani fratelli nel Vesuviano

Mancano poche ore ai festeggiamenti per la fine dell’anno ed i carabinieri stanno intensificando i controlli volti a limitare il più possibile l’utilizzo di fuochi pirotecnici illegali sempre più pericolosi. A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici due fratelli incensurati.

I due hanno 23 e 17 anni e sono del posto. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove i fratelli convivono ed hanno rinvenuto e sequestrato 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. Esplosivo che superava il chilo e che era stato fabbricato in casa risultando altamente pericoloso. I fratelli - sprovvisti di qualsiasi autorizzazione per la fabbricazione, la detenzione e il commercio di materiale esplodente – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.