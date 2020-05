Su un furgone rubato tentano di estrarre gasolio da un'autocarro in sosta nel Napoletano: un denunciato

I Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana hanno denunciato per ricettazione e tentato furto un 40enne di origini rumene già noto alle forze dell'ordine. I militari, allertati dal 112, hanno sorpreso degli uomini che – scesi da un furgone – stavano tentando di estrarre del gasolio contenuto all’interno di un autotreno parcheggiato lungo via Riaglio. Ne è nato un inseguimento al termine del quale i carabinieri hanno bloccato il 40enne. il furgone - sul quale viaggiava il 40enne – è stato restituito al legittimo proprietario: era stato rubato in san giuseppe vesuviano il 29 aprile. Le indagini sono in corso per individuare i complici. © RIPRODUZIONE RISERVATA