Somma Vesuviana, scontro compattatore-auto, morto operatore ecologico

Una notte di tragedia a Somma Vesuviana dove, in via del Cenacolo, un mortale incidente ha strappato alla famiglia Gennaro De Falco, 64 anni. Operatore ecologico della ditta «Igiene Urbana», De Falco guidava un piccolo compattatore e come sempre percorreva le strade di sua competenza alle prime luci del giorno. Era il turno della raccolta della plastica nell'abituale giro dell'alba. Accanto a lui un altro operaio della ditta che gestisce il...

