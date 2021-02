Somma Vesuviana, pacco bomba per un consigliere comunale

Somma Vesuviana. Un ordigno esplosivo è stato rinvenuto questa sera dinanzi allo studio del consigliere comunale Peppe Nocerino, esponente della civica di maggioranza «Siamo Sommesi». Sul luogo del ritrovamento, in via Aldo Moro, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura dell’ordigno. Gli ignoti mittenti del "pacco" destinato evidentemente al consigliere avrebbero bussato al citofono e poi si sarebbero dileguati, ora si attendono gli esiti delle indagini.

