Domenica 23 Giugno 2019, 22:25

Carmine M., un agricoltore di 39 anni è stato ritrovato cadavere, accanto al suo trattore, in via Duca di Salza. Si pensa ad un incidente, ma i carabinieri stanno in ogni caso vagliando tutte le ipotesi. L’uomo mancava da casa da mercoledì e i familiari avevano allertato i militari che lo avevano cercato con l’ausilio della protezione civile Cobra Due di Somma insieme ai volontari di Sant’Anastasia e Pollena Trocchia, senza risultato. Qualche ora fa il macabro ritrovamento. Si pensa ad un incidente, Carmine sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore dopo averne perso il controllo. Saranno però le indagini a stabilire quando e come il 39enne è deceduto, intanto è stata disposta l’autopsia.