Il soffitto è troppo basso, dopo 40 anni la scuola del futuro non può aprire

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:00

SOMMA VESUVIANA - Doveva essere una scuola all'avanguardia, la più bella d'Europa si diceva, quella pensata nel progetto approvato il 29 marzo 1977. Portava la firma di un architetto dai più definito geniale e utopista, scomparso nel 2018: Aldo Loris Rossi. Era l'epoca del sindaco Francesco De Siervo e di quella struttura si parlava come di un fiore all'occhiello. Ora, l'edificio che sorge in via Trentola, nel più popoloso quartiere di Somma Vesuviana, Rione Trieste, è un casermone di cemento abbandonato all'incuria. Niente palestra, biblioteca o auditorium, nessun laboratorio di scienze. Anzi, la scuola potrebbe non aprire mai perché l'altezza delle aule è di 2,70, trenta centimetri in meno del minimo previsto dalla legge.