Somma Vesuviana: si intrufola in una casa, poi fugge lanciando pietre ai carabinieri, arrestato

Eugenio Di Maio, 34 anni il prossimo aprile, è stato arrestato per violazione di domicilio dai carabinieri della stazione di Somma Vesuviana. Era travisato quando si è introdotto in un’abitazione in via Scotola e non è chiaro quali fossero le sue intenzioni. Il proprietario di casa si è trovato nell'abitazione nello stesso momento e ha immediatamente allertato il 112.

Di Maio è fuggito e nel ripiegare, ha iniziato a lanciargli contro quello che trovava sul suo cammino. Terminate le pietre a disposizione, l’uomo è stato bloccato dai carabinieri sul tetto della palazzina per poi finire ai domiciliari nel suo appartamento di Brusciano. È ora in attesa di giudizio.