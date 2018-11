Sommersa da formiche, raccolta fondi per il rimpatrio della donna

«Stiamo organizzando una raccolta fondi per raccogliere circa 16mila euro, per il rimpatrio di questa donna così sfortunata. Questi soldi servono a coprire i costi del volo in barella attrezzata e del viaggio per il medico accompagnatore. A tutte le organizzazioni sanitarie, le associazioni di volontariato e a tutti i medici chiediamo invece di attivarsi affinchè almeno uno di loro dia la disponibilità ad accompagnarla insieme con la famiglia nel suo Paese di origine, lo Sri LanKa, esaudendo così il suo ultimo desiderio». Questo l'appello lanciato dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha incontrato oggi nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli la figlia della paziente al centro di un video nel quale compare ricoperta di formiche. «Bene ha fatto il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, a intervenire tempestivamente per fare luce su quanto accaduto al San Giovanni Bosco e a sospendere il medico e i tre operatori sanitari che erano di turno i quali, evidentemente, sarebbero venuti meno alle loro funzioni di controllo e vigilanza della paziente» aggiunge il consigliere che ha rilanciato il video fatto da una parente di un'altra ricoverata. Fa sapere Borrelli: «Per avere informazioni dettagliate e per essere messi in contatto con la famiglia invito tutti i potenziali interessati a contattarmi anche in privato attraverso il Gruppo regionale tramite email borrelli.fra consiglio.regione.campania.it o attraverso la mia pagina Facebook». «Questa vicenda - prosegue Borrelli - accende nuovamente i riflettori sulle gare d'appalto per la pulizia degli ospedali che in diversi casi è assolutamente carente ed è oggetto di attenzione dei clan camorristici. Chiedo all'Asl Napoli 1 di rivedere tutte le gare d'appalto bandite e da bandire sospendendo gli esiti delle stesse e pretendo che gli standard qualitativi siano migliorati e monitorati con puntualità». «Invierò, infine, una nota al Consolato e all'Ambasciata dello Sri Lanka per chiedere chiarimenti su che cosa abbiano fatto per aiutare i loro connazionali visto che, a quanto risulta, nei confronti di questa vicenda non risulta essersi attivato come avrebbe dovuto» conclude l'esponente dei Verdi.

Domenica 11 Novembre 2018, 16:07

