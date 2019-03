«Sono il numero uno»: si filmano mentre distruggono la scuola urlando frasi di Gomorra

Mercoledì 13 Marzo 2019, 14:03

Il video girato dagli stessi vandali sta facendo il giro del web. E' impressionante: ragazzi adolescenti che, a volto scoperto, penetrano nella scuola media di Acerra ubicata in pieno centro, la Ferrajolo-Giancarlo Siani, afferrano gli estintori, ne svuotano il contenuto sui pavimenti dell'aula magna andando su è giù nervosamente e urlando frasi del film Gomorra. «Sono il numero uno», ha gridato un teppistello durante l'atto vandalico. Intanto la preside, Anna Maria Criscuolo, stamane è andata a sporgere denuncia presso il locale commissariato di polizia. In passato la scuola Ferrajolo Siani è stata oggetto di numerosi e altamente distruttivi atti vandalici. Molti soldi sono stati spesi per rimetterla in sesto.