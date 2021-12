Personale malato o in quarantena, stop corse Cirum e Campania Express

Anche oggi diversi treni della Circumvesuviana sono stati soppressi a causa dell'improvvisa indisponibilità di personale per malattia o quarantena legata alla pandemia da Covid-19. Lo comunica Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, che per far fronte all'indisponibilità non programmata di personale si è vista costretta a predisporre una rimodulazione del servizio, con la definizione di alcune corse «non garantite» il cui elenco è pubblicato sul sito e sui canali social di Eav.

Oggi intanto sono state soppresse 4 corse dei treni «Campania Express» sulla linea Napoli-Sorrento (delle ore 11.35 e 15.35 da Napoli per Sorrento e delle 13.12 e 17.12 da Sorrento per Napoli) e 3 corse sulla linea Napoli-Poggiomarino (delle ore 14.11 e delle 17.23 da Napoli per Poggiomarino e delle 15.40 da Poggiomarino per Napoli). Sempre a causa dell'improvvisa indisponibilità di personale, sono state soppresse anche 4 corse sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, sempre gestite da Eav, delle ore 7.21 e 9.41 da Montesanto per Torregaveta e delle 8.34 e 10.54 da Torregaveta per Fuorigrotta.