Domenica 7 Luglio 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo della bella stagione sono tante (32) le linee bus soppresse in via temporanea da qualche giorno. Ma i disagi per i lavoratori che utilizzano ogni giorno i mezzi pubblici, specie di notte, sono già tanti. La protesta stavolta arriva dagli abitanti della zona nord di Napoli. Soppressa la linea notturna N8 i tanti cittadini di Scampìa che usufruiscono del trasporto pubblico sono sul piede di guerra: «Siamo stati tagliati fuori dal centro dopo la soppressione di questa linea che dal parcheggio Brin, attraversando piazza Dante e pizza Municipio, arriva nell’area nord».La denuncia è dei tanti cittadini che lavorano di notte, come infermieri, badanti, educatori e volontari che non sanno più come tornare a casa, vedendosi sospesa una corsa, quella delle 4.20, che era quella più utilizzata: «Perché tagliare fuori l’area nord e lasciare invece la N3 che arriva al Vomero? Inutile nasconderlo. Siamo sempre cittadini di serie B e ora di sera e di notte saremo ancor più isolati dal centro, oltre che impediti nel muoverci», denunciano all’unisono. A raccogliere le istanze dei cittadini è Claudio Di Pietro, consigliere dell’ottava Municipalità. «Conosco le difficoltà di Anm, ma vedere cancellata la linea N8 (una tratta che peraltro è nata proprio con l'amministrazione de Magistris) che porta dal parcheggio Brin passando per Dante, Municipio e Museo e arriva nell'area nord dove tocca parte della terza Municipalità passando per Miano e la Masseria Cardone e infine arriva a Scampìa, dove tocca molti rioni e tenere invece in vita la linea N3 che arriva al Vomero è una discriminazione intollerabile».«Come posso spiegare ai cittadini di Scampìa che è rimasto in vigore l'N3 e non l’N8?», si domanda Di Pietro, che incalza: «Poi si aggiunge che il reddito pro capite al Vomero è nettamente più alto di quello di Scampìa. Il sindaco deve entrare in queste piccole, ma fondamentali decisioni». «Nel frattempo durante la giornata si aspetta pure un’ora alla fermata del bus - rimarcano i residenti - e il centro è sempre più lontano dalla periferia. Tutto ciò contraddice fortemente il concetto di mobilità sostenibile».