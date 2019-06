Napoli, sopralluogo sul ponte dei suicidi: presto interventi di messa in sicurezza

Martedì 18 Giugno 2019, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 17:47

Il “ponte dei suicidi” continua a preoccupare i cittadini di via nuova San Rocco a Capodimonte. Dopo l’ultima tragedia dello scorso 22 Maggio una commissione, composta dai rappresentanti del comune e dell’VIII Municipalità, ha fatto il punto sulla situazione. Una barriera, di almeno un metro al di sopra dell’attuale parapetto, e la ristrutturazione - dopo una verifica statica - delle strutture portanti, sono tra gli interventi da effettuare con “somma urgenza”.Ma non è tutto. Anche la risistemazione dell’asse viario dovrebbe rientrare tra le opere da realizzare entro il prossimo anno.«Questo è un ponte pericoloso ed abbandonato al degrado» afferma il vice presidente dell’VIII Municipalità Salvaotre Passaro. «Non garantisce l’incolumità dei cittadini e deve essere messo in sicurezza. Il parapetto è basso ed in cattive condizioni. La sua altezza rispetta standard di oltre cinquant’anni fa e va rifatto. Proprio per questo presenteremo il progetto alla soprintendenza che speriamo ci autorizzi ai lavori in tempi brevi».