Sorrento: rissa davanti al locale, per il “Filou” scatta la chiusura

Sorrento. Scatta il provvedimento di sospensione dell’attività per il noto locale «Filou» di Sorrento. L’atto emesso dalla questura di Napoli è stato notificato oggi dai carabinieri della compagnia di Sorrento e avrà una validità di 15 giorni. Il provvedimento è una conseguenza della rissa scoppiata il giorno 1 maggio nel locale, a seguito della quale sono state arrestate 5 persone. Una lite scoppiata per futili motivi, che cominciò all’interno della discoteca situata in vico Della Pietà, a Sorrento, e continuata poi all’esterno. Protagonisti un gruppo di stabiesi e alcuni ragazzi di Pimonte.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Rissa a Sorrento, dopo le denunce il Daspo: tre violenti in... IL CONTRASTO Napoli, emessi 7 provvedimenti di accesso ai pubblici esercizi per... IL CASO Sparatoria in pizzeria a Gragnano: oggi l'operazione per il...

Ai gestori del locale è stata contestata la superficiale gestione della situazione. Il personale si occupò di accompagnare uno dei protagonisti dell’episodio verso l’uscita senza intervenire ulteriormente. Eventi simili, oltretutto, sono già capitati in passato.