Sono stati necessari 20 anni di lavoro percorsi in salita ma la Campania, grazie alla digitalizzazione e all'uso sempre più intenso di piattaforme informatiche di controllo, dal 2013 in poi, quando ha raggiunto e mantenuto il pareggio di bilancio, ce l'ha fatta a mettersi alle spalle la stagione dei debiti da record accumulati nel governo della Salute. Merito anche di una continuità amministrativa che tra giunte di colore diverso ha mantenuto alcune figure di alto profilo tecnico che hanno puntato sull'innovazione per venire a capo di uno scoglio che sembrava insormontabile: il debito sanitario e i ritardi nei pagamenti. Una spirale partita negli anni Novanta quella del debito, quando i costi strutturali fissi per beni, servizi e personale, erano costantemente superiori ai ricavi. Una situazione disastrosa approdata nel 2007 - quando furono certificati 2,3 miliardi di euro di deficit. «Manovra che fu brillante sul piano finanziario ma incapace di tirare il freno al motore sempre acceso del debito di Asl e ospedali - sottolineano dall'assessorato regionale al Bilancio - in quanto era alimentato dalle maggiori spese per interessi e contenziosi legali, da doppi e tripli pagamenti senza controllo, da una valanga di pignoramenti e decreti ingiuntivi dei creditori che aggredivano i conti correnti delle Asl». Anni bui in cui si arrivò a bloccare le casse della Asl Napoli 1 per pagare gli stipendi del personale e ad adottare strumenti giuridici estremi come l'impignorabilità dei conti correnti.

La svolta

La chiave per la svolta dunque è stata proprio l'adozione di strumenti di controllo informatici, di piattaforme di monitoraggio e cruscotti di analisi del flussi finanziari messi a disposizione dal processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e adottati dall'assessorato al Bilancio e dalla Soresa Spa, la Società regionale per la Sanità. Quest'ultima prima configurata come centrale regionale unica di acquisto e poi sempre più come unità di affiancamento per l'analisi dei costi, la valutazione preliminare delle commesse e in definitiva la programmazione e controllo della spesa. Attività che hanno tracciato la strada a un futuro diventato sempre più roseo fino a risanare del tutto i conti dal 2013 in poi, quando la Campania ha raggiunto il pareggio di bilancio fino a configurarsi oggi come un modello virtuoso tra le regioni italiane quanto al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi. Dalle farmacie alle Company che producono device, tecnologie, vaccini, macchinari e farmaci innovativi, passando infine per le strutture accreditate: tutti questi in Campania vengono pagati in media entro 20 giorni dalla emissione della fattura, molto prima dunque dei 60 giorni canonici previsti dalle norme e molto prima dei fornitori di tante regioni del nord, Lombardia compresa. «La Regione Campania - avverte il presidente di Soresa Tommaso Casillo - da tempo è all'avanguardia sul tema della digitalizzazione in Sanità e rappresenta a detta di molti esperti del settore un vero e proprio modello nazionale. La piattaforma Sinfonia, infatti, è un'eccellenza che viene riconosciuta da tutti, anche fuori regione, sia dai decisori pubblici che dagli operatori». Su questo fronte di recente la Soresa ha siglato un'intesa con la Fondazione Iuvant: sarà occasione di scambi nazionali e internazionali utili a valorizzare l'eccellenza, con particolare riguardo alle attività di sanità digitale e servizi al cittadino. «Un successo - conclude Casillo - figlio di un perfetto allineamento tra i diversi attori impegnati nella sfida della trasformazione digitale del sistema sanitario campano. Sfida in cui Soresa ha un ruolo strategico in qualità di advisor tecnologico». Il percorso della digitalizzazione della sanità campana viene tracciato da Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale di Soresa: «Un primo tassello fondamentale per la costruzione dell'ecosistema sanitario digitale campano è stato la realizzazione dell'Anagrafe unica regionale, un unico spazio virtuale interoperabile messo a disposizione degli operatori regionali grazie anche ad una importante attività di standardizzazione dei processi».

L'innovazione

Un alveo virtuoso in cui oggi cammina spedita una filiera produttiva di un indotto che è parte cruciale dell'economia delle regioni i cui bilanci sono assorbiti per il 60-70 per cento dai conti per la Salute, alimentati a loro volta dall'assegnazione di una fetta della torta del fondo sanitario nazionale parametrata sulla popolazione residente (oltre 11 miliardi di euro per la Campania sui 133 miliardi del finanziamento nazionale nel 2023). Un esempio, insomma, quello dalle Sanità campana degli ultimi lustri, di come vi sia un intimo e indissolubile rapporto tra struttura e funzione. Di come cambiando e accendendo i riflettori sull'innovazione e sugli strumenti tecnologici che essa offre, si possa cambiare il paradigma pur partendo dalla condizione peggiore. E non è un caso che il know-how e le soluzioni innovative adottati dalla Regione per riportare a galla una barca che faceva acqua da ogni parte sia poi servita all'unità di crisi regionale, durante il Covid, per fronteggiare l'ondata di piena dei contagi. Quando con strumenti di machine learning si riusciva a prevedere e prevenire la saturazione delle rianimazioni e a tenere la corretta contabilità dei vaccini, pianificando con ordine le priorità, fino a conseguire dati epidemiologici, relativi alla letalità del Coronavirus, tra i più bassi d'Europa. Per non parlare della rete informatica regionale: entrata sulla scena nel 2018 si è rivelata strategica per gestire, da febbraio 2020, l'emergenza Covid-19 e ora è assurta a normalità con l'offerta di nuovi servizi ai cittadini e alle aziende sanitarie. Progressivamente perfezionata, resa completamente interoperabile tra le aziende sanitarie, permette a medici e specialisti di condividere i dati anamnestici, le terapie, le condizioni di salute, gli accessi in ospedale e il consumo di farmaci di tutti gli assistiti fornendo un formidabile aiuto alla programmazione.