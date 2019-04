CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Aprile 2019, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 09:17

Bocche chiuse e un po' di tensione in Soresa. La valanga di promozioni effettuate il 16 aprile scorso con effetto immediato dal direttore generale Gianluca Postiglione non sono passate inosservate al governatore della Campania Vincenzo De Luca che - secondo indiscrezioni - non era stato informato anche se il passaggio degli ordini di servizio al presidente della Regione non è un obbligo. Tuttavia sul caso - sollevato da Il Mattino - è subito intervenuto. «Si tratta di promozioni e non di assunzioni. Quindi è una questione interna a Soresa che ovviamente verificheremo. Se le procedure sono corrette saranno accettate, altrimenti saranno revocate». È proprio sulle procedure adottate che si concentra l'attenzione. E passato il ponte tra 25 aprile e primo maggio verranno verificate una per una perché certo 33 avanzamenti di carriera su novanta dipendenti non possono essere considerati pochi.