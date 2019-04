CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Aprile 2019, 07:26

Novanta dipendenti e 33 promozioni. Soresa, società regionale per la Sanità, un consiglio d'amministrazione in proroga, un presidente Corrado Cuccurullo pro tempore e un direttore generale, Gianluca Postiglione, che il 16 aprile scorso ha reso noto un ordine di servizio - il numero 4 - con il quale si procedeva al pacchetto di avanzamenti di carriera, passaggi di livello e quadri con effetto immediato. Diciannove i quadri che sono stati fatti. Oltre trenta le promozioni complessivamente fatte, in pratica un dipendente su tre promosso con grande stupore dei sindacati che si sono chiesti quali siano state le procedure adottate per varare questo pacchetto. L'assetto organizzativo - si legge nell'ordine di servizio - è stato approvato dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 13 marzo e lo stesso consiglio ha dato mandato a Gianluca Postiglione di «perfezionare con ordini di servizi sia il nuovo regolamento per le selezioni interne del personale che l'organigramma e la riorganizzazione degli uffici, delle direzioni, dandone diffusione a tutto il personale dipendente ed adempiendo agli obblighi di pubblicazione nella apposita sezione amministrazione trasparente».Promozioni che non sono stati digerite di buon grado dalle organizzazioni sindacali interne rimaste sconcertate dal pacchetto e dalla fretta con le quali sono state approvate a loro modi di vedere senza una grande trasparenza. Tanto che i sindacati Fisalscat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil sono rimasti di sasso nel venire a conoscenza del corposo pacchetto peraltro neanche anticipato a loro.