Sorpasso contromano e resistenza a pubblico ufficiale, 27enne arrestato a Giugliano

Non ha voluto attendere che la fila di auto davanti a sé riprendesse la circolazione e così ha ingranato la prima e ha sorpassato tutti, contromano. Peccato per lui che dall’altro senso di marcia arrivasse una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Gli è stato imposto l’alt ma, considerato che fosse senza patente e assicurazione, Luca Silvestro - 27enne di Casavatore già noto alle forze dell'ordine – ha accelerato ed è fuggito.

Inseguito per alcune centinaia di metri, Silvestro è stato raggiunto. Alla manovra azzardata e alla fuga ha anche aggiunto la resistenza ai militari. Prima di essere bloccato, infatti, il 27enne ha strattonato e colpito i militari, tentando di evitare l’arresto.

Arrestato per resistenza e lesioni, Silvestro è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 10:52

