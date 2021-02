Hanno varcato i cancelli della Sbe di Monfalcone ieri mattina. Dopo una notte in pullman gli operai ex Meridbulloni hanno cominciato una nuova vita lavorativa con l'imprenditore Alessandro Vescovini. Il racconto del loro viaggio e le prime sensazioni nella nuova fabbrica le raccontano, come accaduto nei giorni di protesta a Castellammare, sulla pagina Facebook resistenza Meridbulloni. Dal 18 dicembre quando il Gruppo Fontana comunicò che lo stabilimento stabiese avrebbe chiuso e si sarebbe accorpato alla Ibs di Torino, sono trascorsi 58 giorni durante i quali gli operai non hanno mai smesso di combattere per restare al Sud e continuare nella lavorazione dei bulloni. Così sarà, o per lo meno dovrebbe, di qui a un anno. Il concorrente diretto dei Fontana nella lavorazione di bulloni per auto, Vescovini, ha deciso di investire sulle maestranze stabiesi. Per loro un anno di formazione nell'azienda madre, e intanto la scelta del suolo e la costruzione di un altro capannone in Campania. «Siamo giunti in fabbrica accolti dallo staff della Sbe-Varvit - scrivono gli operai sulla pagina Facebook - L'azienda si presenta innovativa e dinamica, con serietà professionale in tutti i reparti. C'è grande attenzione sia per l'attività lavorativa sia per la protezione individuale dei singoli lavoratori».



Le prime impressioni sono buone e l'entusiasmo del viaggio sembra essere rimasto anche all'ingresso in azienda. «Ci ha stupito positivamente l'applicazione del protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio del Covid. Protezione - spiegano le tute blu - iniziata per noi già la scorsa settimana con il tampone a spese dell'imprenditore che sarà ripetuto ogni venti giorni, come da prassi per tutti gli operai della Sbe Varvit. Siamo contenti di vivere questa esperienza e imparare un nuovo ciclo produttivo, sperando di poter presto portare questa importante realtà sul nostro territorio». Non mancano le stoccate a chi invece in questo progetto non aveva creduto. «Per chi fosse in pensiero, l'alloggio è più che confortevole ed il vitto superiore alle aspettative. Ringraziamo nuovamente Alessandro Vescovini per averci accolto e aver mantenuto tutte le promesse». Gli operai erano partiti da Castellammare la sera di San Valentino a bordo di un bus messo a disposizione dall'imprenditore. La neve scesa domenica sera aveva accompagnato la partenza dei 56 operai, dallo stesso luogo dove avevano vissuto giorno e notte nelle tende e nelle baracche costruite per ripararsi dal freddo e dalla pioggia di dicembre e gennaio. Da quei cancelli della Meridbulloni che non esiste più e che nei giorni scorsi è stata svuotata degli ultimi materiali lavorati prima della pausa natalizia.



Ora che i 56 stabiesi sono ufficialmente in servizio presso la Sbe, si avvia l'iter per la formazione della fabbrica stabiese. Resta centrale il ruolo delle istituzioni che non hanno ancora definito il suolo dove far nascere la Sbe Sud. «Ovviamente richiamiamo le forze politiche: tocca a voi, in voi confidiamo» concludono gli operai. Sarà Vescovini a scegliere il suolo più adatto, il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino ha messo a disposizione un'area sempre su via De Gasperi di proprietà di un privato. Lo spazio abbastanza grande per costruire i nuovi capannoni dovrebbe rientrare in area Zes, per favorire l'investimento. Una procedura ora nelle mani della Regione che ha però sul tavolo anche altre aree che sottoporrà a Vescovini.



