Sorpresa sulla spiaggetta libera di Torre del Greco: sedia da ufficio in riva al mare

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:40

TORRE DEL GRECO - Non si sa se si tratti di uno scherzo di qualche burlone, della «dimenticanza» di un bagnante un po' distratto o di abbandono selvaggio di ingombranti, fatto sta che sull'arenile da ormai un giorno c'è una sedia da ufficio. Lo strano ritrovamento sulla spiaggetta libera di Calastro, al confine tra Torre del Greco e Ercolano: una lingua di sabbia nera vulcanica molto frequentata dai bagnanti di entrambi i Comuni.Lo scatto della sedia girevole è subito finito sui social network, diventando virale. «O appartiene a un impiegato pubblico esaurito o un libero pensatore, ma è geniale», ironizza l'autore delle fotografie che immortalano la poltrona in riva al mare. «Con una scrivania sarebbe il mio ufficio ideale», il sarcasmo di un altro utente web. «È il trono di Maria De Filippi», la battuta più gettonata. E ancora: «Esterno giorno, titolo: munnezza su spiaggia. Sottotitolo: la sedia del parcheggiatore abusivo».Ma, esaurite le risate, resta l'amaro in bocca per le condizioni in cui versano le free beach vesuviane a pochi giorni dall'inaugurazione della stagione estiva. «Ci sono troppi rifiuti sulle spiagge, in parte restituiti dal mare, in parte lasciati dai bagnanti incivili. Che maleducati».