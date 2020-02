​San Vitaliano, sorpresi con documenti falsi: arrestati padre e figlio

A San Vitaliano i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per possesso e produzione di documenti falsi giuseppe buonocore, 50enne di casalnuovo già noto alle forze dell’ordine e suo figlio, 19enne incensurato.



I carabinieri – durante un servizio di prossimità alle attività commerciali come disposto dal comando provinciale di napoli- hanno notato i due nei pressi di un negozio specializzato nella rivendita di prodotti di telefonia ed elettronica.

Perquisiti, avevano nelle tasche documenti di identità contraffatti e buste paga palesemente false. I militari hanno accertato che poco prima padre e figlio avevano tentato di acquistare vari prodotti utilizzando quei documenti che i carabinieri hanno sequestrato.



Gli arrestati, sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

