Sorpreso a cedere cocaina a un cliente: arrestato 58enne nel Napoletano

Sabato 23 Marzo 2019, 11:42

I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Camillo Mascitelli, 58 anni, di Villaricca, già noto alle forze dell'Ordine.L'uomo è stato sorpreso su via Gramsci mentre cedeva a un acquirente una dose di cocaina dietro corrispettivo di 30 euro.La perquisizione personale di Mascitelli ha portato al rinvenimento e sequestro di altre nove dosi della stessa sostanza. Quella del suo domicilio effettuata in conseguenza dell'arresto ha subito dopo portato al rinvenimento di altri 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un quaderno con annotazioni (nomi e somme).Nel contesto è stata denunciata in stato di libertà una congiunta 60enne di Mascitelli trovata all'interno dell'abitazione oggetto di perquisizione.L'acquirente della dose è stato segnalato al Prefetto. L'arrestato è stato portato nell'ospedale San Giuliano per un malore accusato nelle fasi dell'arresto. Dopo l'accertamento delle sue condizioni è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale