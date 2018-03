Sorpreso a rubare 100 limoni in un terreno privato: arrestato

Lunedì 12 Marzo 2018, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Si è introdotto in un terreno privato in zona Leopardi, quartiere torrese alla periferia con Torre Annunziata e ha iniziato a raccogliere limoni dagli alberi: uno, due, tre, cento limoni maturi, per un totale di oltre dieci chili di frutti. A quel punto li ha messi in alcune cassette di legno da frutta e poi è andato via, soddisfatto del lavoro. Ma una pattuglia dei carabinieri l'ha sorpreso con le mani nel sacco e l'ha fermato, scoprendo che si trattava di un furto e non del raccolto della sua terra.In manette è finito un 40enne di Torre del Greco, volto già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio come furto e rapina: ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco - guidati dal capitano Emanuele Corda - lo hanno arrestato proprio mentre fuggiva via con il gustoso carico di limoni sotto braccio. I militari lo hanno notato mentre passeggiava lungo via Nazionale con i limoni, a pochi passi da un fondo agricolo privato. Incuriositi e insospettiti, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo: inizialmente hanno pensato fosse un semplice contadino. Ma sono bastati pochi secondi alle forze dell'ordine per realizzare che quell'uomo non era un agricoltore e che aveva rubato i 100 frutti dal terreno vicino. Per il 40enne è subito scattato l'arresto con l'accusa di furto. I limoni invece sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario, l'agricoltore di Leopardi che li aveva coltivati.