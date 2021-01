Sorrento, rocciatori in azione: rimane chiusa la strada per Massa Lubrense

SORRENTO - Ancora chiusa al traffico via Capo, nella zona di Capodimonte. Sono in atto le ispezioni del costone roccioso dove è stato individuato un masso pericolante. L'area è attualmente oggetto di una attenta ispezione dei rocciatori che dovranno stabilire le condizioni della montagna per consentire ai tecnici di pianificare un piano articolato di interventi e decidere l'eventuale riapertura della strada. Lo stop ai veicoli nella zona, infatti, alimenta una serie di difficoltà nella mobilità in costiera, in quanto gli automobilisti in transito tra Sorrento e Massa Lubrense sono costretti ad allungare il percorso attraverso Sant'Agnello e Piano di Sorrento, raggiungendo Sant'Agata sui due Golfi transitando per via Nastro Azzurro. Il transito veicolare in via Capo è sospeso da ieri pomeriggio, quando è stato individuata la precaria stabilità di un masso sul costone roccioso che sovrasta la carreggiata ad una altezza di circa 40 metri. La montagna non è dotata di alcuna protezione e le pioggie di questi giorni potrebbero aver generato l'apparente dissesto. L'area è di proprietà privata.

Ultimo aggiornamento: 11:46

