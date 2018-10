Sorrento, 35 chili di tonni rossi sequestrati e devoluti in beneficenza

Venerdì 19 Ottobre 2018, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 10:07

SORRENTO - Sigilli a 35 chili di tonno rosso sottomisura sequestrati: è il bilancio dell'ultima operazione condotta dai militari della Guardia Costiera in penisola sorrentina. Nel corso di un'attività di polizia giudiziaria le forze dell'ordine, coordinate dal comandante della Capitaneria di porto di Castellammare Ivan Savarese, hanno individuato sulla banchina di Marina Grande due contenitori refrigeranti; al loro interno c'erano diversi esemplari di tonno rosso, tutti tra i 20 e i 40 centimetri di lunghezza, il cui periodo di cattura è terminato il 10 agosto scorso.I pesci sono stati sottoposti a controllo da parte del personale dell'Asl Napoli 3 Sud che li ha ritenuti idonei al consumo. Ecco perché, alla fine, le forze dell'ordine li hanno donati a diversi enti caritatevoli attivi in penisola sorrentina. L'operazione rientra nella più ampia attività di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera sta svolgendo a Sorrento e dintorni con un obiettivo: garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di pesca del tonno rosso e taglie minime.«I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire la tutela dei consumatori in tutto il compartimento marittimo di Castellammare», fanno sapere i vertici della Guardia Costiera. Poche settimane fa i militari avevano inflitto una sanzione da 10mila euro a un pescatore beccato proprio mentre scaricava da un'imbarcazione circa 31 chili di tonno rosso sottomisura, per un totale di 50 esemplari, e si apprestava a occultarli nell'auto parcheggiata sulla spiaggia di Piano di Sorrento.