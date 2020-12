SORRENTO - Accensione in tono minore, ma l'albero anche senza musica in piazza Tasso alimenta fiducia e speranza. Una cerimonia nel rispetto delle norme anti Covid-19 con diretta fb del sindaco Massimo Coppola e dell'amministrazione comunale, questa sera, ha dato il via libera alle luci del Natale a Sorrento.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Sorrento, controlli straordinari e multe LA SCUOLA Scuole chiuse, flash mob a Sorrento: Torquato Tasso invita De Luca a...

LEGGI ANCHE Sorrento, controlli straordinari e multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA