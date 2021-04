Leopoldo Milano morto: Sorrento piange il professore emerito di Fisica alla Federico II

Cordoglio in Penisola sorrentina e nel mondo accademico per la scomparsa del professore Leopoldo Milano. Appassionato di Astronomia, laureato a ventiquattro anni in Discipline nautiche a Napoli nel 1965, Leopoldo Milano ha lavorato all’Osservatorio di Capodimonte prima di diventare docente di Fisica a Scienze Biologiche della Federico II.

Originario di Piano di Sorrento, ha insegnato all'Università per circa quarant'anni. Dopo il diploma, conseguito all’Istituto nautico è stato imbarcato come allievo ufficiale di macchine su navi passeggere. Ha girato mezzo mondo senza aver visto nulla, impegnato com’era a bordo. Presto, però, si rese conto che quella non era la sua vita. Chiese a suo Padre, caporale di macchina, di dargli la possibilità di iscriversi all’Università (la madre era casalinga) e si laureò in quattro anni e mezzo.

Tra i tantissimi riconoscimenti attribuiti a Leopoldo Milano, il premio Sorrento nel mondo del Lions club penisola sorrentina, consegnato nel mese di febbraio 2020, con la seguente motivazione: «Al Professore Leopoldo Milano, amante della ricerca della verità, che ha aiutato l’umanità a capire un po’ di più sull’universo che ci circonda.Con la sua passione e i suoi studi ha contribuito alla rivelazione delle onde gravitazionali, una nuova finestra sulla osservazione del cosmo. Da Maestro, ha attratto attorno a sé tanti giovani e continua a fare ricerca e ad essere esempio per gli studenti».