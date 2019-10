Sorrento, al Teatro Tasso convegno sul tema «La società degli adolescenti»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 12:39

SORRENTO - Importante iniziativa a favore degli adolescenti in programma sabato presso il Teatro Tasso, dalle 9,00 alle 13,00, a cura della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (SIMA), presieduta dalla dottoressa Gabriella Pozzobon, e della Consulta Sanità del Comune di Sorrento, coordinata dal dottor Costantino Astarita, col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, retti da Maria Teresa De Angelis, e dell’Assessorato alle Pari Opportunità, retto da Rachele Palomba. Si tratta del Convegno scientifico “La Società degli adolescenti”, in cui i massimi esperti nazionali forniranno le “istruzioni per l’uso” per vivere al meglio le mille contraddizioni e sfide dell’età della transizione. La SIMA, che il Ministero della Salute ha inserito nell’elenco delle Società scientifiche abilitate a produrre linee guida cui i Medici e gli altri operatori sanitari dovranno attenersi nello svolgimento della propria attività, ha come mission il continuo miglioramento e aggiornamento delle conoscenze e competenze di chi a vario titolo si prende cura dell’adolescenza. La Consulta Sanità del Comune è invece un organismo tecnico che affianca e supporta l’Amministrazione pubblica riguardo alle problematiche e decisioni riguardanti la salute del cittadino. Il Convegno di aggiornamento e formazione sarà ad ingresso gratuito per tutti, e rivolto sia ai sanitari (medici di varie discipline, psicologi, nutrizionisti, infermieri, fisioterapisti e terapisti della riabilitazione, logopedisti, tecnici, sociologi, pedagogisti) sia a dirigenti scolastici, docenti, educatori e scolaresche (scuole medie e superiori), sia alla cittadinanza tutta. La Giornata prevede brevi relazioni degli esperti con successivo ampio spazio alle domande, alla discussione e allo scambio di reciproci commenti con i partecipanti, ai quali sarà rilasciato attestato di partecipazione. All'iniziativa informativo/formativo, diverse associazioni no-profit, tanto del territorio quanto nazionali, hanno concesso il loro patrocinio: Associazione scientifica farmacisti italiani (Asfi), Associazione psicologi Penisola sorrentina (Aspes), Associazione culturale Completamente, Associazione culturale Cypraea Onlus, Diamo vita ai giorni, Fidapa BPW Italy sez. Castellammare di Stabia, Fidapa BPW Italy sez. Penisola sorrentina, International Inner Wheel Sorrento, Istituto di cultura Torquato Tasso, Accademia Calcio Sorrento, Amiche del Museo Correale, Leo-Club Sorrento, i due Lions Clubs di Castellammare di Stabia (Terme e Host), Lions Club Penisola sorrentina, Rotary Club Roma Appia Antica, Rotary Club Sorrento, Ricomincio da me, SLAM Corsi e Formazione, Unitre Penisola sorrentina. Si parlerà di: modificazioni ormonali che caratterizzano l’adolescenza e la loro patologia (dottor Armando Grossi, Dirigente endocrinologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma e Consigliere nazionale SIMA, moderato dal dottor Salvatore Di Maio, endocrinologo pediatra); ruolo dello sport (a cura della Presidente SIMA, Dirigente Pediatra del Dipartimento Materno-Infantile, Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’IRCCS Ospedale San Raffaele/Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Gabriella Pozzobon, moderata dal Presidente della Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale, Giuseppe Di Mauro); prevenzione in adolescenza attraverso dieta sana, integratori, probiotici (Carlo Alfaro, Dirigente Pediatra Ospedali Riuniti Stabiesi, Consigliere nazionale SIMA e membro Consulta Sanità Sorrento, moderato da Renato Vitiello, già Direttore UOC di Pediatria e Neonatologia dei PO di Boscotrecase e di Vico Equense); “Lo Scudo della Cybervittima” (Avv. Giuseppe Fortunato, Difensore Civico presso la Regione Campania, moderato dal dottor Luigi Tarallo, Direttore della UOC di Pediatria degli Ospedali Riuniti Sabiesi); “Cyber education: contesti, modelli, problemi” (Prof. Mario Caligiuri, Professore associato di Pedagogia della comunicazione all’Università della Calabria, moderato dal dottor Luca De Franciscis, endocrinologo); funzione degli influencer su emozioni e comportamenti degli adolescenti (a cura della psichiatra e psicologa clinica Rosalba Trabalzini, Consigliere nazionale SIMA e direttore di Guidagenitori.it, moderata dal dottor Antonio Campa, già direttore della UOC Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale Santobono e Presidente Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica Campania). I responsabili scientifici del Convegno sono Pozzobon Gabriella e Costantino Astarita, la segreteria scientifica e organizzativa è a cura di Carlo Alfaro e Luca De Franciscis.