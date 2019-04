Lunedì 22 Aprile 2019, 14:24

Torna l'incubo maltempo in penisola sorrentina. Le forti raffiche di vento che stanno sferzando il lembo di terra tra Vico Equense e Massa Lubrense stanno puntualmente provocando danni. Paura soprattutto a Sorrento, nella centralissima via Correale, oggi percorsa da migliaia di automobili, scooter e pedoni diretti a piazza Tasso, il "salotto" della città: il vento ha spezzato il tronco di un albero che si è abbattuto sul marciapiede e su parte della strada sottostanti. Fortunatamente nessun automobilista, centauro o pedone è rimasto ferito. Già a febbraio la penisola sorrentina è stata messa in ginocchio dal maltempo che, in quella circostanza, ha distrutto persino un peschereccio e il solarium di uno stabilimento a Marina Grande, oltre a provocare danni in centro e sulle colline: circostanza che ha spinto il sindaco Giuseppe Cuomo a invocare la dichiarazione dello stato di calamità.