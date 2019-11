Sorrento, pioggia e freddo all'accensione dell'albero di Natale in piazza Tasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Freddo, pioggia e vento hanno accompagnato l'accensione dell'albero di Natale in piazza Tasso. Da questa sera luci accese in strade e piazze del centro cittadino. Come è tradizione l'accensione delle luminarie coincide con il weekend dedicato allo Shopping sotto l'albero, promosso dall'assessorato al Commercio in collaborazione con i commercianti, con promozioni e offerte nei vari negozi aderenti, animazioni e street band. A fare da cornice alla due giorni, lo Street Food Village in piazza Angelina Lauro, con degustazioni di vari prodotti enogastronomici.