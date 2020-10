Sorrento, allarme del Wwf sul disboscamento in atto alla Pineta le Tore

SORRENTO - Sos degli ambientalisti sul disboscamento della pineta Le Tore di Sant'Agata sui due golfi. «Addio a quella “visione di pace accompagnata da indefinite sensazioni d’amore” descritta da Norman Douglas nel 1911 - denuncia Claudio d'Esposito, presidente del Wwf della Penisola sorentina -. In molti ancora ricordano lo storico viale all’ombra degli alti pini marittimi, dove passeggiare e svagarsi con i propri amici a quattro zampe tra i profumi resinosi del sottobosco, fare jogging poggiando i piedi su di un morbido tappeto di aghi e humus, immergersi in letture o attardarsi in dolce compagnia lontano da sguardi indiscreti. Oggi quel piccolo paradiso naturale, l’ultimo grande polmone di verde pubblico dell’intero comprensorio peninsulare, già salvato dal Wwf da speculazioni e progetti, tanto assurdi quanto irrealizzabili appare drammaticamente trasformato!».

Ad azionare motoseghe, ruspe e trattori i finanziamenti concessi dalla Città Metropolitana, con contributi concessi anche da Timberland e Terna, per implementare il patrimonio arboreo cittadino e per la lotta al riscaldamento globale causato dai cambiamenti climatici! «Il Wwf Terre del Tirreno - aggiunge Claudio d'Esposito -, sollecitato da centinaia di cittadini, dopo aver visionato finalmente le carte, ricevute solo dopo la nomina del nuovo sindaco, ha ritenuto doveroso di dover denunciare il massiccio disboscamento in atto alla pineta col taglio di migliaia di esemplari arborei dell’impianto boschivo di Pino marittimo (Pinus pinaster) realizzato nel 1974, quando un ciclone distrusse il bosco preesistente, ma anche di diversi alberi sopravvissuti all’impianto del 1950, tra cui Pini domestici (Pinus pinea) di oltre 70 anni di età».

Le operazioni sono giustificate dalla realizzazione di un successivo rimboschimento con specie autoctone. «Una scelta in contrasto con la legge quadro sugli incendi boschivi che vieta per cinque anni interventi di rimboschimento con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli percorsi dalle fiamme! Tra l’altro l’impianto delle nuove essenze arboree di risibili dimensioni e poste a distanza ravvicinata, sono stati piantati circa 450 alberelli e cespugli) non ci appare effettuato secondo le corrette regole agronomiche e né dà sufficienti garanzie sul futuro dell’area devastata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA