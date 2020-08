Sorrento, all'ancora domani a Marina Piccola il Corsaro II della Marina Militare

SORRENTO - Va all'ancora domani al porto di Marina Piccola il veliero Corsaro II della Marina Militare, in crociera di istruzione. Un ritorno alle origini per il comandante, tenente di Vascello Giuseppe Caso, con questo appuntamento «veleggiata e fonda». «L'imbarcazione si fermerà a Sorrento tutta la giornata. «Nel pomeriggio - dice Enzo De Pasquale, appassionato cultore delle tradizioni della marineria locale - veleggiata goliardica nel Golfo di Sorrento con la flotta sorrentina dell'Assovela a Tarchia». La nave, in serata resterà alla fonda nel golfo di Sorrento. Ripartirà lunedì mattina.

Il Corsaro è una nave scuola della Marina Militare italiana. Il suo porto di assegnazione è La Spezia. Ha il compito di addestrare gli Ufficiali in formazione dell'Accademia navale, partecipa inoltre alle regate d'epoca. Il periodo estivo è caratterizzato dalla Campagna d’Istruzione, con gli Allievi e gli Aspiranti Guardiamarina che hanno ultimato la 2ª e 3ª classe dei Corsi Normali, sia in acque nazionali che estere.

