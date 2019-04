Sorrento, caccia a due ladre con bambini: bottino da mille euro nel negozio di griffe

Mercoledì 24 Aprile 2019, 10:32

Un berretto e tre giubbini griffati. Valore commerciale: più di mille euro. Ecco il bottino del raid messo a segno da una coppia di donne, in compagnia di tre bambini, in un negozio di abbigliamento nel pieno centro di Sorrento. Si tratta del secondo furto in venti giorni ai danni della stessa attività commerciale. Quanto basta, insomma, per far scattare nuovamente l'allarme criminalità nella città di Torquato Tasso.LA DINAMICASono le 17.48 quando due donne dall'accento napoletano entrano nel punto vendita sorrentino di Piccolo Lord, catena di negozi già presente a Santa Maria la Carità, Castellammare e Vico Equense. L'attività ha sede nel locale che un tempo ospitava una galleria d'arte ed è formato da due stanze. La circostanza non sfugge alle donne. La prima, col passeggino vuoto, si piazza all'ingresso della stanza in cui un'addetta alle vendite sta già seguendo alcuni clienti. La seconda, invece, rimane all'ingresso del negozio con un altro passeggino nel quale è adagiato un bambino. Gli altri due piccoli chiacchierano sull'uscio, a pochi centimetri di distanza.All'improvviso una delle due donne sfila un berretto, del valore di circa 150 euro, da un manichino e lo nasconde nel passeggino. Poi è l'altra donna ad afferrare velocemente tre giubbini di marca, del costo di circa trecento euro l'uno, ad arrotolarli e a nasconderli dietro la schiena del bambino ancora seduto nel passeggino. Alla fine il gruppo esce dal negozio e si allontana, dileguandosi tra le migliaia di persone che in quel momento affollano corso Italia.Ad accorgersi del furto è la commessa del negozio: il berretto è misteriosamente sparito dalla testa del manichino, quindi la donna verifica la merce presente nel negozio e nota che dagli scaffali sono scomparsi tre giubbini. A riprendere l'episodio con chiarezza sono le immagini dell'impianto di videosorveglianza: titolari e personale del negozio osservano le clip e diffondono le scene del furto attraverso i social network, nella speranza che qualcuno li aiuti a rintracciare la coppia di ladre. Ma niente da fare.I FILMATIQuelle registrazioni sono adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sorrento: diretti dal capitano Marco La Rovere, i militari dell'Arma sono già al lavoro per dare un volto e un nome alle autrici del raid.Anche perché quello che si è verificato non è un episodio isolato: poco più di venti giorni fa altri due malviventi sono entrati nel punto vendita sorrentino di Piccolo Lord, aperto su corso Italia a luglio dello scorso anno e ancora sprovvisto di un sistema antitaccheggio. I due sono riusciti a portare via dal negozio quattro polo griffate e una felpa del valore di diverse centinaia di euro.