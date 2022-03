Sorrento, carabiniere investito da centauro in fuga con la droga

Percorre via Santa Lucia a Sorrento in sella a uno scooter e non si ferma all'alt. Per fuggire, il centauro investe in pieno un carabinieri e, nemmeno 100 metri dopo, viene bloccato. Nelle tasche 91,5 grammi di hashish, ancora da dividere in dosi. Nella sua abitazione, viene trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne finisce in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.