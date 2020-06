LEGGI ANCHE

A termine di una specifica attività d’indagine, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di, agli ordini del maresciallo Enrico Staiano, hanno individuato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria i responsabili dello sversamento dellee deiche aveva letteralmente colorato di un “blu celeste elettrico” ilin localitàL’episodio si era verificato il 29 maggio e le foto dell’insolito colore che aveva ricoperto il basolato in via Marina Grande a Sorrento, erano state diffuse sui media creando un forte impatto mediatico. Il Comandante della Capitaneria di porto di, Ivan Savarese, aveva iniziato gli accertamenti e subito è stato individuato il tombino dove erano stati sversati i materiali perché ancora del colore blu/celeste elettrico.Scattavano una serie di controlli che hanno portato alla scoperta dei colpevoli. Infatti in quei giorni erano in corso alcuni lavori di riparazione-ristrutturazione della piscina di un albergo della zona da parte di una locale ditta edile, usando dello stucco colorato “acqua maris”.Successivamente, finito l’intervento, a seguito del lavaggio degli strumenti del mestiere, i residui di acqua e di stucco colorato sono stati sversati nella conduttura fognaria e sono fuoriusciti dal tombino, distribuendosi sul basolato della strada adiacente.