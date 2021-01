Sorrento, ancora chiusa la strada che collega con Massa Lubrense

SORRENTO - La pioggia di questa mattina ha generato ulteriori ritardi nel completamento della bonifica al costone roccioso che sovrasta via Capo, la strada che collega Sorrento a Massa Lubrense, chiusa da martedì pomeriggio, in seguito alla pericolosità della montagna determinato da un masso in precario equilibrio ad una altezza di circa quaranta metri. Il primo intervento dei rocciatori, nella mattinata di mercoledì, concluso con il disgaggio del masso pericolante. Intanto, erano stati individuati altri due blocchi pericolanti, che sono stati staccati questa mattina.

Poi, la pioggia ha consigliato la sospensione delle operazioni di bonifica, rinviate a domani mattina. Per la ripaertura della strada, quindi, è stato necessario un ulteriore rinvio al pomeriggio di domani, ovviamente, dopo aver riportato il costone in totale sicurezza. Lo stop ai veicoli nella zona alimenta una serie di difficoltà nella mobilità in costiera, in quanto gli automobilisti in transito tra Sorrento e Massa Lubrense sono costretti ad allungare il percorso attraverso Sant'Agnello e Piano di Sorrento, raggiungendo Sant'Agata sui due Golfi transitando per via Nastro Azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA