Sorrento, Comune e Federalberghi: presidio della città anche da mezzanotte alle due

Mercoledì 6 Giugno 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 15:59

SORRENTO - L’incidente di cui le due turiste americane sono state loro malgrado protagoniste impone due ordini di riflessioni. Tra Vico Equense e Massa Lubrense, il numero di veicoli in circolazione è già cresciuto in modo esponenziale ed è destinato a crescere ulteriormente durante l’estate. Alla luce di questa circostanza, Federalberghi auspica maggiori controlli sulle strade statali e locali in vista di una stagione porterà in penisola sorrentina centinaia di migliaia di turisti e vacanzieri. Non è ammissibile che gli ospiti, al pari dei residenti, debbano rischiare la vita anche solo per attraversare la strada e sorseggiare un limoncello, com’è accaduto ieri mattina nel tratto metese della statale 145 Sorrentina.In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti l’incremento dei veicoli registrato sulle strade locali negli ultimi anni: un fenomeno legato alle abitudini di noi residenti, che tendono a preferire mezzi di locomozione propri a un sistema del trasporto pubblico ancora inefficiente, e al vertiginoso aumento dei posti letto, a sua volta dovuto anche al boom di strutture ricettive extralberghiere. Ciononostante restano irrisolti i principali nodi della mobilità locale, a cominciare dall’ingorgo che puntualmente si viene a creare sulla statale 145 Sorrentina in corrispondenza dello svincolo verso la spiaggia di Seiano. Si chiede, pertanto, alla Prefettura di Napoli di convocare al più presto un tavolo di lavoro nell’ambito del quale i vertici dell’associazione - insieme ai rappresentati di Comuni, Anas e forze dell’ordine – possano offrire il proprio contributo alla soluzione dei problemi che paralizzano la mobilità in penisola sorrentina.A questa proposta ha già aderito il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, secondo il quale “è necessario alzare il livello della discussione sui temi legati al traffico perché il caos rischia di minare la tradizionale immagine della Costiera come luogo sicuro e accogliente”. In questa prospettiva, Comune e Federalberghi si sono fatti promotori di un’iniziativa che, dal 9 giugno al 31 ottobre, garantirà il presidio della città anche da mezzanotte alle due: un agente della polizia municipale sarà presente nella centrale operativa, mentre altri due vigileranno lungo le strade. Il tutto grazie al contributo della sezione locale di Federalberghi. In prima linea anche il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore: «Sono pronto a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata a rendere più fluida e sicura la mobilità, oltre che a salvaguardare la vivibilità dell’intera penisola sorrentina».