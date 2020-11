Contrasto alla povertà: il comune di Sorrento stanzia 76.324,00 euro. La somma è emersa da un'economia di alcuni servizi nel periodo di sospensione di attività dovute al lockdown. Il sindaco Massimo Coppola ha proposta alla giunta municipale di Sorrento, che ha approvato, una modifica della programmazione finanziaria per i servizi del Piano sociale di zona.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Corruzione nella sanità, chiesto il processoper 36... IL LOCKDOWN Lockdown, a Roma piazze chiuse e accessi limitati nelle vie... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, in tilt il macchinario che processa i tamponi al...

LEGGI ANCHE Corruzione nella sanità, chiesto il processo per 36 imprenditori e funzionari pubblici

Questa somma andrà ad incrementare il budget delle misure di contrasto alla povertà. «Si tratta di ulteriori risorse che vogliamo destinare alle famiglie sorrentine in difficoltà - spiega il sindaco Coppola -. In questo momento tutti i nostri sforzi sono concentrati per trovare soluzioni alla crisi economica del nostro territorio provocata dalla pandemia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA