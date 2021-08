Sorrento, raffica di controlli: sanzioni anche per i divieti anti-Covid

A Sorrento scattano i controlli: dentificate 202 persone di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 40 autoveicoli e 57 motoveicoli, di cui quattro sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 10 violazioni del codice della strada per non aver indossato correttamente il casco protettivo e per divieto di sosta. Sanzioni per 794 euro. Inoltre, in piazza Angelina Lauro sono stati sanzionati 3 minorenni per inottemperanza alle misure anti Covid-19: bevevano alcolici in luoghi all'aperto dopo le 22.