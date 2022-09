Sorrento, trovato in possesso di hashish e 550 euro in contanti: arrestato 54enne

È stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi e di 550 euro in contanti, ritenuti provento illecito un 54enne di Capri arrestato dai carabinieri che l'hanno notato in piazza de Curtis, a Sorrento, subito dopo essere uscito dalla stazione ferroviaria.

Il suo atteggiamento guardingo non è sfuggito all'attenzione dei carabinieri della stazione e dell'aliquota radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio che, così, hanno deciso di perquisirlo, scoprendo i soldi e la sostanza stupefacente. Il 54enne è ora in attesa di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria.